Çok yönlü bir hücum oyuncusu arayan Beşiktaş, aradığı ismi Premier Lig'de buldu. Transferde sahaya inen Başkan Fikret Orman, Tottenham forması giyen Georges-Kevin N'Koudou'nun transferi için İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı.

Kara Kartal'ın N'Koudou için Tottenham'a 5 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Yıllk 1.8 milyon Euro kazanacak

24 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'la 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 1.8 milyon Euro kazancak. Oyuncunun bu gece İstanbul'a gelmesi ve yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Orhan Yıldırım

Kevin N'Koudou kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi...