Beşiktaş neşteri vuruyor! Takım değişiyor

Spor Toto Süper Lig'de 1994-1995 sezonundan beri ilk yarılarda ikinci en kötü performansını sergileyen Beşiktaş’ta temizlik operasyonu için düğmeye basıldı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in, Kasımpaşa yenilgisi sonrası “Sadece Love değil, başka da gidecek oyuncular var” açıklaması sonrası yönetimin ocaktaki ara transfer döneminde Love, Babel, kaleci Tolga, Roco, Adriano ve Gökhan Töre’yi satışa çıkarma kararı aldığı ortaya çıktı.

Love, Flamengo Kulübü ile söz kesti. Kartal, sezon başında birinci forvet olarak tutulan ancak beklentileri karşılayamayan Larin’i ise tecrübe kazanması için başka bir takıma kiralama formülü üzerinde duruyor.

Satışlardan elde edilecek gelirle Güneş’in istediği takviyeler yapılacak. Beşiktaş, Quaresma’yı ise sezon sonu satışa koymayı planlıyor

Kaynak: Star