Beşiktaş nereden nereye...

Son iki sezon Şampiyonlar Ligi’nde harika sonuçlara imzasını atan Beşiktaş, bu sezon Avrupa’da kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon Siyah-Beyazlılar, Devler Ligi arenasında Portekiz’den Porto, Almanya’dan RB Leipzig ve Fransa’dan Monaco’ya korku dolu anlar yaşatmıştı.

Grubunu o dönem namağlup lider olarak tamamlayan ve 14 puan toplayarak rekor kıran Beşiktaş, ikinci tura kadar çıkarak Bayern Münih’in rakibi olmuştu. Bu yıl bir alt organizasyon olan Avrupa Ligi’nde kağıt üzerinde kolay olarak görülen Belçika’dan Genk, İsveç’ten Malmö ve Norveç’ten Sarpsborg’la eşleşen Siyah- Beyazlılar’ın bu takımların arasından bir üst tura lider olarak çıkmasına yüksek ihtimal olarak bakılıyordu.

Galibiyetle başlamıştı...

Sarpsborg’u 3-1 yenerek gruplara 3 puanla başlayan temsilcimiz, sonrasında beklentilerin çok altında kaldı. I Grubu’nda beraberliğin bir üst tur için yeteceği son mücadelede Malmö’ye kaybeden Kartal, 7 puanla üçüncü olup, Avrupa kupalarında 2019 yılını göremedi.