Beşiktaş nasıl üçüncü olur? Beşiktaş kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi C Grubu puan durumu ve fikstürü
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 4. maçında Sporting Lizbon'a konuk oldu. Sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrılan Siyah Beyazlılar, puansız son sırada kaldı. Temsilcimiz, kalan 2 maçta Avrupa Ligi bileti için mucizeleri kovalayacak. Gruptaki diğer maçta lider Ajax, Borussia Dortmund'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Peki, Beşiktaş nasıl üçüncü olur? Başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere futbolseverler, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki puan durumunu ve fikstürü merak ediyor. İşte detaylar...
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Sporting Lizbona'a konuk oldu. Siyah Beyazlılar, zorlu deplasmandan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve puansız son sırada kaldı. Temsilcimiz, kalan 2 maçta Avrupa Ligi bileti için mucizeleri kovalayacak. Gruptaki diğer maçta ise Ajax, Borussia Dortmund'u deplasmanda 3-1 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi Bu sonuçların ardından Sporting, 12 puanlı Ajax'ın ardından averajla 2. sıraya yerleşti. Dortmund ise aynı puanla 3. sırada haftayı tamamladı.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansı kaldı mı?
Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1, Ajax’a 2-0, Sporting Lizbon’a da 4-1 mağlup oldu. Kartal, 4. maçında ise Portekiz ekibine 4-0 kaybetti ve 4'te 0 yaptı. Puansız son sırada kalan Siyah Beyazlılar, 24 Kasım'da Ajax'ı konuk edecek, 7 Aralık'ta son maçında Dortmund ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ajax’a mağlup olan Dortmund’un 6 puanı var. Beşiktaş son 2 maçını kazanırsa, ki son sınavı Dortmund’la deplasmanda, işi ikili averaja götürme fırsatı bulacak. Bu durumda Dortmund’un haftaya Sporting’e yenilmesi, Kartal’ın da son hafta Alman devini en az 2 farklı mağlup etmesi gerekiyor.
Beşiktaş kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi C Grubu canlı puan durumu
1- Ajax / 12 puan
2- Sporting Lizbon / 6 puan
3- Borussia Dortmund / 6 puan
4- Beşiktaş / 0 puan
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:
15 Eylül: Beşiktaş-Borussia Dortmund / 1-2
28 Eylül: Ajax-Beşiktaş / 2-0
19 Ekim: Beşiktaş-Sporting / 1-4
3 Kasım: Sporting-Beşiktaş / 4-0
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Borussia Dortmund-Beşiktaş
Şampiyonlar Ligi fikstürü C Grubu fikstürü:
1. Hafta:
Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund
Sporting Lizbon 1-5 Ajax
2. Hafta:
Ajax 2-0 Beşiktaş
Borussia Dortmund 1-0 Sporting Lizbon
3. Hafta:
Beşiktaş 1-4 Sporting Lizbon
Ajax 4-0 Borussia Dortmund
4. Hafta:
Borussia Dortmund 1-3 Ajax
Sporting Lizbon 4-0 Beşiktaş
5. Hafta:
Beşiktaş-Ajax
Sporting Lizbon-Borussia Dortmund
6. Hafta:
Ajax-Sporting Lizbon
Borussia Dortmund-Beşiktaş