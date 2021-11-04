Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Sporting Lizbona'a konuk oldu. Siyah Beyazlılar, zorlu deplasmandan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve puansız son sırada kaldı. Temsilcimiz, kalan 2 maçta Avrupa Ligi bileti için mucizeleri kovalayacak. Gruptaki diğer maçta ise Ajax, Borussia Dortmund'u deplasmanda 3-1 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi Bu sonuçların ardından Sporting, 12 puanlı Ajax'ın ardından averajla 2. sıraya yerleşti. Dortmund ise aynı puanla 3. sırada haftayı tamamladı.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansı kaldı mı?

Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1, Ajax’a 2-0, Sporting Lizbon’a da 4-1 mağlup oldu. Kartal, 4. maçında ise Portekiz ekibine 4-0 kaybetti ve 4'te 0 yaptı. Puansız son sırada kalan Siyah Beyazlılar, 24 Kasım'da Ajax'ı konuk edecek, 7 Aralık'ta son maçında Dortmund ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ajax’a mağlup olan Dortmund’un 6 puanı var. Beşiktaş son 2 maçını kazanırsa, ki son sınavı Dortmund’la deplasmanda, işi ikili averaja götürme fırsatı bulacak. Bu durumda Dortmund’un haftaya Sporting’e yenilmesi, Kartal’ın da son hafta Alman devini en az 2 farklı mağlup etmesi gerekiyor.

Beşiktaş kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi C Grubu canlı puan durumu

1- Ajax / 12 puan

2- Sporting Lizbon / 6 puan

3- Borussia Dortmund / 6 puan

4- Beşiktaş / 0 puan

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:

15 Eylül: Beşiktaş-Borussia Dortmund / 1-2

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş / 2-0

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting / 1-4

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş / 4-0

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Borussia Dortmund-Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi fikstürü C Grubu fikstürü:

1. Hafta:

Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund

Sporting Lizbon 1-5 Ajax

2. Hafta:

Ajax 2-0 Beşiktaş

Borussia Dortmund 1-0 Sporting Lizbon

3. Hafta:

Beşiktaş 1-4 Sporting Lizbon

Ajax 4-0 Borussia Dortmund

4. Hafta:

Borussia Dortmund 1-3 Ajax

Sporting Lizbon 4-0 Beşiktaş

5. Hafta:

Beşiktaş-Ajax

Sporting Lizbon-Borussia Dortmund

6. Hafta:

Ajax-Sporting Lizbon

Borussia Dortmund-Beşiktaş