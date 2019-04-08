Törende bir konuşma yapan Fikret Orman, 20 yıldır kazanılan başarılarda yanlarında hep Beko'nun olduğunu ifade ederek, "Beşiktaş denince akla ilk gelen markalardan Beko'nun, futbol ve Beşiktaş ile ilişkisi 1988-1989 sezonunda başladı. 2004 yılına kadar 16 sene aralıksız devam eden süre içerisinde Beşiktaşımız 5 lig şampiyonluğu ve 17 kupa kazanarak tarihindeki en başarılı dönemini yaşadı. Beko markası da tüm taraftarların gönlünde çok özel bir yere sahip olmayı başardı. 2014 yılında Beko ile yeniden imzaladığımız sponsorluk anlaşmasıyla bu güçlü bağı tekrar formamıza taşıdık. Beko sponsorluğunda geçen bütün sezonlarımıza bakınca birlikte 7 lig şampiyonluğumuz ve 21 kupamız var. Zaferlerle dolu 20 yılımız hem Beşiktaş hem de Beko için büyük bir gurur kaynağı. Biz de Beko ile ortak geçmişimize sahip çıkmak, spora verilen desteği pekiştirmek ve bu güçlü duygusal bağımızı da görselleştirmek için 'Bekolu Yıllar' sergisi yaptık. Sergide Bekolu formalar ve o yıllara elde ettiğimiz kupalar yer alıyor. İnanıyorum ki bu sergi hepimizin anılarını, o güzel zaferlerimizi canlandıracak'' diye konuştu.

Konuşma sonrası Fikret Orman, Rahmi Koç’a imzalı forma hediye etti. Fikret Orman, Rahmi Koç ve davetliler daha sonra sergiyi gezerek günün anısına fotoğraf çekimi yaptı ve pasta kesti.

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)