Sezon başında transfer edilen Wout Weghorst'un sürpriz bir şekilde Manchester United'a transfer olmasının ardından Beşiktaş , forvet arayışlarına başlamıştı. Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek futbol dünyasının gündemine oturan Al Nassr, yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle bir Vincent Aboubakar ile yolları ayırmaya karar vermişti.

SON ANDA TEKRAR LİSTEYE EKLENDİ

Al Nassr geçtiğimiz günlerde Vincent Aboubakar'ın ismini kadrodan çıkarmıştı. Daha sonra Fildişili Ghislain Konan'ın sakatlanmasının ardından listeye yeniden eklemişler ve son lig maçında da yedek kulübesinde yer vermişlerdi.

Bu durum Kamerunlu yıldızın moralini bozsa da oyuncu prensip anlaşmasına vardığı Beşiktaş'a transfer olmak için gün sayıyordu.

ALACAKLARINI TAHSİL ETTİ

Beşiktan ayrıldıktan sonra 2021 yılında bedelsiz olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Aboubakar, kulübüyle tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 39 maçta 13 gol ve dokuz asistlik performans sergiledi.

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İŞTE GELİŞ SAATİ

Kulübü Al Nassr ile arasındaki problemi çözen Vincent Aboubakar bu akşam İstanbul'a geliyor. Yıldız oyuncu bu akşam saat 22:00'de Atatürk Havalimanı'nda olacak.

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