Beşiktaş Mounie için pazarlıkta!

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman'ın İngiltere'ye gidiş nedenleri arasında Huddersfield'da oynayan Steve Mounie'nin de olduğu öğrenildi. Bir yandan Cenk Tosun için nabız yoklayan Orman 24 yaşındaki Mounie için İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulundu. Premier Lig'den düştüğü için paraya şiddetle ihtiyacı olan Huddersfield'in kiralama teklifine olumsuz yanıt verdiği ve Beninli golcü için 5 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Ancak Başkan Orman'ın bu rakamı çok bulduğu ve 3 milyon Euro'dan yukarı çıkamayacaklarını bildirdiği öğrenildi. Anlaşma sağlanamamasına rağmen Orman'ın Sportif Direktör Ali Nabi ile birlikte pazarlıklarını sürdürdüğü iddia edildi.

GEÇEN SEZON 32 MAÇTA FİLELERİ 2 KEZ SARSTI

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 24 yaşındaki golcü Mounie geçtiğimiz sezon 32 resmi maçta fileleri 2 kez sarstı. Beninli futbolcu hava hakimiyeti yüksek bir oyuncu olarak biliniyor.

Kaynak: Takvim