Beşiktaş Mogaz’ın konuğu Chekhovskie

Siyah-beyazlı erkek hentbol takımı, EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki 10. ve son maçında yarın Rus ekibi ile karşılaşacak.

30 Kasım 2018, Cuma 10:29
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Beşiktaş Mogaz’ın konuğu Chekhovskie

Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 10. ve son hafta mücadelesinde yarın Rusya temsilcisi Chekhovskie Medvedi’yi ağırlayacak.

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 16.00’da başlayacak.

Yaptığı maçlarda 3 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş Mogaz, 6 takımın mücadele ettiği C Grubu’nda 5. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılarla aynı sayıda galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Chekhovskie Medvedi ise averajla 4. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında Rusya’da yapılan ilk maçı Beşiktaş Mogaz 24-22 kazanmıştı. Beşiktaş Mogaz, organizasyonda son 16 turuna yükselme şansını daha önce yitirmişti.

AA

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