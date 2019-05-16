Beşiktaş Mogaz’dan 45 kupa

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası’nı 14. kez kazanan Beşiktaş Mogaz, tarihindeki 45. kupayı elde etti.

Siyah-beyazlı takım, 41 yıllık tarihinde Hentbol Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Federasyon Kupası organizasyonlarında toplam 45 kez mutlu sona ulaştı.

Süper Lig’de ilk kupasını 1980 yılında kazanan Beşiktaş Mogaz, 2018-2019 sezonunda bitime 6 hafta kala 15. şampiyonluğunu ilan etti.

Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası’nda ilk şampiyonluğu 1999 yılında yaşadı. Beşiktaş Mogaz, bu sezon da mutlu sona ulaştığı Türkiye Kupası’nda toplamda 14 kez şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Kupası adıyla oynanmaya başlanan daha sonra ismi Süper Kupa olarak değiştirilen, lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren organizasyonda ilk kupasını 1980 yılında kazanan siyah-beyazlı takımın, toplamda 15 Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

Beşiktaş Mogaz, 1986-1997 yılları arasında düzenlenen Federasyon Kupası organizasyonunda 1989 yılında şampiyonluk elde etti.

Siyah-beyazlı takım, söz konusu 45 kupanın 35’ini antrenör Müfit Arın yönetiminde kazandı.

Beşiktaş Mogaz’ın bugüne kadar kazandığı kupalar şöyle:

Süper Lig (15): 1980, 1981, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Türkiye Kupası (14): 1999, 2001, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Süper Kupa (15): 1980, 1981, 1996, 1997, 1998, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Federasyon Kupası (1): 1989

AA