Beşiktaş Mogaz şampiyon

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde SELKA Eskişehir Hentbol’u 22-21 yenen Beşiktaş Mogaz, kupanın sahibi oldu.
Beşiktaş Mogaz: 22 - SELKA Eskişehir Hentbol: 21
Salon: Celal Atik
Hakemler: Hasan Kılıç, Özdemir Kaan Çınar
Beşiktaş Mogaz: Hendawy, Pribak 3, Krsmancic 2, Tolga Özbahar 4, Lasica 2, Tomic 1, Ramazan Döne 9, Buljubasic, Onur Ersin 1, Doğukan Keser, Baran Nalbantoğlu
SELKA Eskişehir Hentbol: Coşkun Göktepe (İbrahim Demir), Alp Eren Pektaş 2, Todorovic 6, Uğur Erceylan 1, Yiğit Eröz 2, Milosevic 1, Samet Kanberoğlu, Peskov 5, Durmuş Ali Tınkır 2, Jaballah 2
Devre: 12-10
İki dakika cezası alanlar: Alp Eren Aktaş 2, Uğur Erceylan, Todorovic, Peskov 2 (SELKA Eskişehir Hentbol) Buljubasic, M 4, Tomic (Beşiktaş Mogaz)