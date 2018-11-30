Beşiktaş, Minsk deplasmanında kazandı: 66-74

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup C Grubu dördüncü maçında Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk’i deplasmanda 74-66 yendi.

30 Kasım 2018, Cuma 01:44
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Beşiktaş, Minsk deplasmanında kazandı: 66-74

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup C Grubu dördüncü maçında Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk’i deplasmanda 74-66 yendi.

Minsk Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreği 18-13 önde tamamladı. Soyunma odasına da 40-36 önde giden Beşiktaş, etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürdü ve 3. periyot sonunda 54-46 üstünlük yakaladı.

Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı da 74-66 kazandı.

Beşiktaş, bu sonuçla ikinci galibiyetini elde etti. Tsmoki-Minsk ise üçüncü defa mağlup oldu.

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