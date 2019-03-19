Beşiktaş milli futbolculardan eksik çalıştı

Antrenmana milli takımlarda olan; Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Shinji Kagawa, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Akgün katılmadı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman salonda yapılan denge ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Daha sonra sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.