Beşiktaş, milli araya moralli girmek istiyor

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş, Süper Ligin 3'üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Yarın akşam saat 21:45'te başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yaparken, Murat Erdoğan dördüncü hakem olacak. Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti ile başladığı ligde Göztepe galibiyeti ile kendine gelen Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u da yenerek milli maçlar için verilecek araya moralli girmek istiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı kadroyu oluştururken yeni tercihlerde bulunacak. Sakatlıkları süren Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco ile birlikte Bologno'ya transfer olan Medel ve Kasımpaşa'ya transfer olan Quaresma ile eksilen futbolcu sayısı beşe çıkmış durumda. Göztepe maçında sakatlanan Caner'in ise son durumu bu akşam yapılacak idmandan sonra belli olacak. Ancak; Caner'in de iyileşse bile riske edilmemek için oynatılması beklenmiyor. Kalan futbolculardan yeni bir onbir oluşturacak olan Avcı, defans hattında Gökhan Gönül, Vida ve Ruiz'in yanına Rebocho'yu monte edecek. İyileşen Dorukhan Toköz orta sahada Oğuzhan Özyakup ile beraber hem atak başlatacak, hem de rakip atakları kesmede önemli bir rol üstlenecek. Yeni transfer N'Koudou'yu Çaykur Rizespor maçında onbirde oynatması beklenen Abdullah Avcı'nın, hücumdaki diğer oyuncuları Ljajic ve Boyd olurken, santrforda yine Güven Yalçın görev yapacak.

Beşiktaş'ın Ç. Rizespor karşısındaki muhtemel onbiri, "Karius-Gökhan Gönül-Vida-Ruiz-Rebocho-Oğuzhan-Dorukhan-N'Koudou-Ljajic-Boyd-Güven Yalçın şeklinde.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Lens, Necip, Douglas, Orkan, Umut ve genç futbolcular yer alacak.