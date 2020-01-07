Süper Lig'de ilk devreyi 30 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Kara Kartal, kamptaki ilk hazırlık maçında Macar ekibi Mezokovesd Zsory ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Mezokovesd Zsory hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Belek Turizm Merkezi’nde kamp yapılan otelin sahasında oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Takımda tek eksik gol!

Kara Kartal’ın Antalya’da sürdürdüğü kampta yapılan takım çalışmalarında gol yollarındaki etkisizlik dikkat çekti. Özellikle çift kale maç çalışmaları sırasında mücadelelerin gol konusunda çok kısır geçmesi, teknik ekibi kara kara düşündürmeye başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, yeni golcü transferiyle bu sorunu bitirmeyi planlıyor.

Elneny durmuyor!

Siyah-Beyazlı takımın Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny, takım antrenmanı sonrasında bireysel olarak çalışmalarına devam etti. Tecrübeli ön libero, saha kenarında bulunan kumlu bölgede koşu çalışması yaparak güç depoladı. Başarılı oyuncuya, bu çalışması sırasında basın mensupları büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaş'ta son dakika

Siyah-Beyazlı ekipte sakatlığı geçen Burak Yılmaz, takımla çalıştı. Soğuk algınlığı nedeniyle son antrenmanda yer almayan Victor Ruiz de idmana katıldı. Sakatlığı süren Douglas, fizyoterapist eşliğinde özel program dahilinde çalıştı. Tecrübeli futbolcu, idman eksiği bulunması sebebiyle koşu paraşütüyle özel antrenman yapıp açığını kapatmaya başladı. Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı koşu yaptı.