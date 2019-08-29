Beşiktaş resmi hesabından yaptığı duyuruda Gary Medel ile yolların ayrıldığını duyurdu. Şilili futbolcunun İtalyan ekibi Bologna'ya transfer olduğu duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC’ye transfer olmuştur.
Gary Medel’e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.
Medel Beşiktaş kariyeri boyunca 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 1 kez kırmızı kart gören Şilili futbolcu, bu sezon ilk iki maçta da görev yapmıştı.
Beşiktaş'ın duyurusundan kısa bir süre sonra Bologna da Medel'i transfer ettiğini açıkladı.