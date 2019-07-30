Beşiktaş Martins İndi ile anlaştı ama...

Beşiktaş sol stoper için listenin en başına aldığı Martins İndi için tüm kozlarını oynuyor. Stoke City forması giyen Hollandalı futbolcunun kiralanması için yapılan görüşmelerde hem İngiliz kulübü hem de İndi ile anlaşma sağlandı..

SATIN ALMA OPSİYONU YÜKSEK

Ancak Stoke City'nin 7 milyon Euro satın alma opsiyonu şartı sunması Beşiktaş'ı düşündürüyor. Siyah-Beyazlılar bu rakamı 4 milyon Euro civarına çekmek için büyük uğraş veriyor..

ALİ NABİ GÖRÜŞME YAPACAK

Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Nabi'nin bu hafta içinde Stoke City'li yetkililerle bir görüşme yapacağı ortaya çıktı. Bu görüşme bu transfere netlik kazandıracak.

KARTAL'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Stoke City'de forma giymek istemeyen Martins Indi'nin Beşiktaş'ın teklifine çok sıcak baktığı öğrenildi.. (Takvim)



