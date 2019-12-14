Beşiktaş Marcelo için tüm şartları zorlayacak

Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu başarılı performansın ardından 2017 yılında 7 milyon Euro karşılığında Fransa Lig 1 ekibi Lyon’un yolunu tutan Marcelo Guedes, Fransız ekibinde zorlu günler yaşıyor... Takımının RB Leipzig’le oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından kulüp taraftarlarının büyük tepkisini çeken 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyadan kendisi için başlattığı, ‘Geri dön’ çağrısına kayıtsız kalamadı. Lyon yönetimiyle kulüpteki geleceğini görüşen tecrübeli stoperin, kendisinin ve ailesinin can güvenliğini gerekçe göstererek yolları ayırma kararı aldığını ilettiği belirtildi.

Fransızlar, bonservis istiyor

Lyon’un ise kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunu ancak bonservis bedeli karşılığında gönderebileceği karşılığını verdiği kaydedildi. Beşiktaş Yönetimi’yle yaptığı son görüşmede, “İstanbul’u özlüyorum. Beşiktaş’ta ailemle beraber çok mutluyduk. Ben, mutlu olduğum yerde olmak isterim” diyen tecrübeli oyuncu için şartların zorlanacağı belirtildi. Siyah- Beyazlılar’ın, oyuncunun menaceri aracılığıyla Lyon’la temasa geçmesi bekleniyor.

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