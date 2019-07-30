Beşiktaş Marcelo için pusuda bekliyor

Eski stoperi Marcelo’nun Lyon ile yaşadığı sorunu yakından takip eden Beşiktaş, şartların oluşmasını bekliyor.

30 Temmuz 2019, Salı 08:18
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Beşiktaş Marcelo için pusuda bekliyor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo ile Lyon yönetimi arasındaki kriz devam ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim bu gelişmeleri ise yakından takip ediyor. Marcelo’nun Lyon’la devam eden 2 yıllık kontratından memnun olduğu ve kalmak istediği öğrenilirken, buna karşılık Lyon ise Brezilyalı futbolcu ile yolları ayırmak istiyor. Lyon yönetiminin ısrarının devam etmesi halinde 32 yaşındaki stoper bu kez gelen teklifl eri değerlendirecek. Eğer deneyimli isim de ayrılmaya karar verirse stoper arayan Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu için devreye girecek. Marcelo, yeniden Beşiktaş’ta oynamak istediğini dile getirmişti.

Kaynak: Akşam

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