Beşiktaş, Mantalos transferi için kaynak arayışında

Beşiktaş, AEK'dan Petros Mantalos'u transfer etmek istese de Yunan ekibi yıldızını 6 milyon Euro'dan aşağı bir ücretle bırakmak istemiyor. Beşiktaş'ın ise şu an için oyuncunun bonservisine en fazla 3 milyon Euro ayırabildiği belirtilmekte.

ORA gazetesinin haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katabilmek adına kaynak arayışlarını hızlandırmış durumda.

Henüz resmi bir girişim olmasa da Beşiktaş'ın oyuncuyu almak adına kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlandığı iddia edilmekte.



