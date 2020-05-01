Beşiktaş Manisa’dan geleceğe yatırım yaptı

3. Lig 1. Grup’ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Manisaspor’un 17 yaşındaki genç oyuncusu Bilal Budak’ın Beşiktaş’la anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle iyice ekonomik olarak iyice dibe çöken Manisaspor’un Bilal transferinde Beşiktaş’la el sıkıştığı bildirildi. Siyah- Beyazlılar’ın da hem orta saha hem de forvette görev yapabilen Bilal’i geleceğe yatırım amacıyla kadrosuna dahil edeceği vurgulandı. Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan genç futbolcu için Aytemiz Alanyaspor’un da devreye girdiği ancak Beşiktaş’ın transferde bir adım daha önde olduğu kaydedildi.