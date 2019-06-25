Teknik direktör Abdullah Avcı'nın transferini istediği sol stoper için Beşiktaş yönetimi, eski gözdesi Eliaquim Mangala'ya yöneldi. Başkan Fikret Orman'ın geçen sezon kadroya katmak istediği ancak sonuca ulaşamadığı Fransız stoper Manchester City'de forma giyemiyor. A Takım'a giremeyen ve rezerv ligde sadece 5 maçta şans bulan 28 yaşındaki savunmacı, oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor.

1.5 MİLYON EURO FARK VAR

Yönetim, Mangala'nın futbol oynama istediğini fırsata çevirmek istiyor. Siyah beyazlılar, bir araya geldiği Mangala'nın menajeriyle prensipte el sıkıştı, ikinci adımda Manchester City ile masaya oturdu.

İngilizler 1 yıl daha kontratı olan Fransız stoper için 3.5 milyon euro talep etti. Beşiktaş ise işi 2 milyon euroya bitirmenin peşinde...

Kaynak: Sözcü