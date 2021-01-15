Teknik direktör Sergen Yalçın’ın basın toplantısında bizzat ismini verdiği ve “Anlaşmaya çalışıyoruz” dediği Mario Mandzukic’in transferi zora girdi. Çünkü İtalyan medyasına göre Milan, Hırvat forvet için devrede ve kısa sürede bu işi bitirmek istiyor. Çizme basınında çıkan haberlere göre geçtiğimiz günlerde taraflar arasında ilk görüşme yapılırken, yıldız forvete yarım sezon için 1.8 milyon Euro teklif edildi. Eğer Mandzukic iyi performans gösterirse, İbrahimovic’te olduğu gibi sezon bitiminde yeni sözleşme yapılacak. Yani bu 6 aylık dönem, biraz denemi süreci gibi olacak.

Menajeriyle sıcak temas

Toplam 1 milyon Euro’luk Mandzukic transferini çözmeye çalışan Beşiktaş ise bu gelişmelerin ardından hemen oyuncunun menajeri Ivan Cvjetkovic ile temasa geçti. Öncelikle kadro dışı olan isimleri gönderip kaynak sorununu aşması gereken Siyah-Beyazlılar, alternatif isimleri de gündemine aldı.