Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun son haftasında bu akşam İsveç ekibi Malmö’yü konuk edecek. I Grubu’nda ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Beşiktaş bir de beraberlik aldı. 7 puanla ikinci sırada yer alan Siyah-Beyazlı ekip bugün oynanacak karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde bile son 32 turuna adını yazdıracak. Grubun ilk bölümünde oynanan karşılaşmada Malmö’ye 2-0’lık skorla mağlup olan Şenol Güneş’in öğrencileri, çıkışlarını sürdürüp bu kez İsveç ekibini eli boş göndermeyi hedefliyor.

Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Vodafone Park’ta yapılacak maç saat 20.55’te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş - Malmö maçı muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Quaresma, Medel, Oğuzhan, Mustafa, Ljajic, Love

Malmö: Dahlin, Safari, Bengtsson, Nielsen, Vindheim, Rieks, Lewicki, Bachirou, Traustason, Christiansen, Rosenberg

Son 16’da eşleşme olabilir UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin üst turu garantilemesi ve sonrasında önceki akşam Galatasaray’ın da Kupa 2 bileti almasının ardından Siyah-Beyazlılar, Malmö karşısında istediği sonucu alırsa bu turnuvada 3 Türk takımı birden yer alacak. Avrupa Ligi’ndeki statü gereği son 32 turunda aynı ülkelerin takımları eşleşemeyecek. Ancak son 16 turundan itibaren ise aynı ülkelerin takımları karşı karşıya gelebilecek.

Avrupa'da 216. kapışma...

Siyah-Beyazlılar, bu akşam Avrupa kupalarındaki 216. mücadelesine çıkacak. Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 215 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. Beşiktaş, 86 karşılaşmadan mağlup ayrılırken, 46 mücadelede ise rakipleriyle yenişemedi. Avrupa arenasında rakip fileleri 288 kez havalandıran Siyah-Beyazlılar, kalesinde ise 307 gol gördü.

Beşiktaş'ta hedef 57. zafer!

Kara Kartal, Avrupa kupalarında 108. iç saha maçını Malmö karşısında yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 107 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 56 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan Siyah-Beyazlı takım, 26 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 166 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 108 gol gördü. Kartal, bu akşamki mücadelede rakibini devirip iç sahadaki 57. zaferine ulaşmak istiyor.

Beşiktaş'ta 6 eksik var

Siyah-Beyazlılar, bu akşamki Malmö mücadelesine 6 eksikle çıkacak. Sakatlıkları süren; Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel ve Caner Erkin, bu akşamki mücadelenin kadrosunda yer almayacak. Ek olarak UEFA Listesi’nde yer almayan Atiba Hutchison ve Güven Yalçın da Malmö karşısında görev yapamayacak. Öte yandan Jeremain Lens ile Dorukhan Toköz’ün durumları da maç saatinde belli olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptıkları antrenmanla tamamlayan kartal kampa girdi.

Şenol Güneş kazanmak istiyoruz!

Beşiktaş’ın başarılı teknik adamı Şenol Güneş, Malmö’yle oynayacakları UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçı önceside dün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nevzat Demir Tesisleri’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güneş, “Herkes zirvede olmak ister. Bu sene maalesef 3 mağlubiyetimiz var. En çok beni bu üzmüştür. Kaybedilmemesi gereken takımlara kaybettik. Olumsuz tarafları gidermeye çalışıyorum. Zirveye konmak büyük emek ister. Bir süre sonra rahatlığa alışırsanız, o yerinizi kaybedersiniz. Zirveye çıkabilmek için hep beraber olmak gerekiyor. Umarım bu iyi bir sonuçla bunu pekiştirir ve önümüzdeki maçlara bakarız” dedi. İşte Şenol Güneş’in diğer sözleri;

‘Önemli olan başarıyı paylaşmak’

“Makam sahibi olmak, para sahibi olmak gelip geçicidir. Önemli olan başarıyı paylaşabilmektir. Yaşımız geçmesine rağmen hala biraz daha gidebiliriz. Keşke hem kendim için hem Türkiye için hep ilk 10’da olabilsek.” Bu sene kaybedilmemesi gereken maçlar kaybettik. Avrupa’da 3 mağlubiyeti başarısızlık olarak görüyoruz. Barcelona, berabere kaldı. Böyle sonuçlar olabiliyor, bize de oldu. Genk’e burada kötü kaybettik, orada kazanıyorduk. Genel oyunu düzeltmemiz gerekiyor.”

‘Rakip kim olursa olsun...’

“Şampiyonlar Ligi’ne katılamayanların buralarda olması normal. İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya gibi ülkelerin takım sayıları çoğaldıkça bunları yaşayacağız. Şampiyonlar Ligi önceliktir, daha sonra UEFA Avrupa Ligi’dir. Galatasaray da son anda UEFA Avrupa Ligi’ne kalmayabilirdi. Türkiye’de UEFA Ligi çok önemsenmiyor. Oysaki bir çok takım bunun için çalışıyor. Oyuncularımızı tanıtabilmek için Avrupa çok önemli. Malmö maçını kazanalım daha sonra rakip kim olursa olsun en iyisini yaparız. Devreye kadar bu işi taşırsak daha iyi şeyler olacak.”