Beşiktaş, Malmö maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

10 Aralık 2018, Pazartesi 18:24
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Beşiktaş, Malmö maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı takım hazırlıklarına yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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