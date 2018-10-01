Beşiktaş, Malmö maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda İsveç'in Malmö takımı ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı

01 Ekim 2018, Pazartesi 19:49
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Malmö ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapılan antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Adriano Correia takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı. 

Siyah beyazlı ekip yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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