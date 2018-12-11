Gruptaki 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş 7 puan ile 2'nci sırada yer alırken, lider Genk'in 8, 3'üncü Malmö'nün 6 ve son sıradaki Sarpsborg'un 5 puanı bulunuyor.

4 takımın da gruptan çıkma şansının olması son maçların bir hayli çekişmeli geçeceği anlamını taşırken, beraberliğin yettiği Beşiktaş ve Genk en avantajlı takımlar konumunda. Her iki takım da maçlarını berabere bitirmeleri halinde 1'inci Genk, 2'nci ise Beşiktaş olarak gruptan çıkacak. Malmö ve Sarpsborg'un kazanması halinde de sıralama tamamen değişecek ve bu kez gruptan çıkan iki takım Malmö ile Sarpsborg olacak.

Beşiktaş açısından bakıldığında galibiyet ve beraberliğin yettiği siyah beyazlılar, mağlup olması durumunda Avrupa'ya veda edecek.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ÇOK FAZLA SEÇENEĞİ YOK

Teknik direktör Şenol Güneş'in Malmö maçı öncesinde kadro açısından çok fazla seçeneği bulunmuyor.

Sakat olan Pepe, Roco, Babel ve Caner, UEFA listesinde olmayan Atiba ve Güven Yalçın ile kadro dışı Tolgay Arslan yüzünden 6 futbolcusundan kesin olarak yoksun olan Güneş, Lens'in durumuna son antrenmanda bakacak. Tecrübeli teknik adamın elinde Lens'in kadroya girmesi halinde perşembe akşamı kaleciler hariç 14 A Takımı futbolcusu olacak. Eğer Lens kadroya girmez ise bu sayı 13'e düşecek.

Pepe ve Roco'nun aynı zamanda sakatlanıp devreyi kapatmasıyla Vida'nın partneri olarak Necip Uysal'ı oynatan Güneş'in bu seçimi orta sahayı da etkiliyor. Güneş, stoperdeki bir diğer alternatif olan Medel'i Atiba'nın UEFA listesinde olmamasından dolayı orta sahada değerlendiriyor. Medel'in Malmö maçındaki partnerinin de yine Dorukhan Toköz olması bekleniyor. Defans hattının diğer isimleri ise mevcut kadroda çok da fazla alternatifleri olmayan Gökhan Gönül, Vida ve Adriano olacak.

Hücum hattında sağ kanatta Quaresma, 10 numara pozisyonunda da Ljajic'i oynatacak olan Şenol Güneş'in sol kanat ve forvet tercihi ise Mustafa Pektemek ve Vagner Love olacak.

Tecrübeli teknik adamın Malmö karşısındaki yedek futbolcuları da A takım seviyesinde Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin olurken, diğer futbolcular altyapı oyuncularından belirlenecek.

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA