Beşiktaş - Malmö (CANLI)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun son haftasında Vodafone Park Stadı'nda Malmö’yü konuk ediyor. I Grubu’nda ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Beşiktaş bir de beraberlik aldı. 7 puanla ikinci sırada yer alan Siyah-Beyazlı ekip bugün oynanacak karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde bile son 32 turuna adını yazdıracak. Grubun ilk bölümünde oynanan karşılaşmada Malmö’ye 2-0’lık skorla mağlup olan Şenol Güneş’in öğrencileri, çıkışlarını sürdürüp bu kez İsveç ekibini eli boş göndermeyi hedefliyor. Saat 20:55'te başlayan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen ekranlara geliyor. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde..

Temsilcimiz Beşiktaş'a Malmö karşısında başarılar dileriz

MAÇTAN DAKİKALAR:

2. dakikada Beşiktaş, tehlikeli geldi. Quaresma'nın içeriye yerden gönderdiği topu Vagner Love arkasındaki Mustafa'ya bıraktı. Mustafa'nın gelişine vurduğu şut kaleci Dahlin'de kaldı.

Beşiktaş 2 kez direği geçemedi

9.dakikada Kara Kartal, art arda 2 kez direğe takıldı. Quaresma'nın pasına harika bir koşu yapan Dorukhan sağ tarafta topla buluştu ve sert bir orta açtı. Altıpas içinde Necip'in şutu direkten döndü ve Love'ın önünde kaldı. Vagner Love kaleye yollamak istedi, bu kez de çizgideki savunmaya çarpan top üst direkten döndü.

Quaresma alkış aldı

16.dakikada Beşiktaş Vagner Love'ın yerde kalmasıyla tehlikeli bölgeden frikik kazandı. Quaresma frikiği Ljajic'e bıraktı ve tribünlerden alkış aldı. Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

22. dakikada Malmö atağında Rieks, ceza alanı dışından çok sert vurdu, top üstten az farkla auta çıktı.

31. dakikada kendisini unutturan ve Malmö savunma arkasına iyi hareketlenen Mustafa Pektemek, Ljajic'in pasında kaleci Dahlin ile karşı karşıya geldi. Mustafa Pektemek'in çaprazdan sol ayağıyla vuruşunda top az farkla direğin yanından auta gitti.

Vodafone Park'ta ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

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Beşiktaş-Malmö maçında 2. yarının ilk düdüğü çaldı





Beşiktaş - Malmö maçından notlar

Gökhan Gönül şoku

Teknik direktör Şenol Güneş eksik futbolcuların bir hayli fazla olmasından dolayı seçeneği az olan bir kadro kurmak zorunda kaldı. Kaleyi yine Karius'a emanet eden Güneş, stoper mevkinde Pepe ve Roco'nun yokluğunda son dört maçta olduğu gibi Necip Uysal - Vida ikilisine görev verdi. Sağ bekte Gökhan Gönül'ün son dakikada sakatlanmasıyla ilk 11'e Dorukhan Toköz girdi.

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık geçiren ve 5 gündür dinlendirilen Dorukhan'ı riske etmek istemeyen Güneş, Gökhan Gönül'ün sakatlık yaşamasıyla iyileştiğini söyleyen Dorukhan'ı kadroya dahil etti. Defansın diğer ismi ise sol bekte Adriano oldu. Tolgay'ın kadro dışı, Atiba'nın listede olmaması, Dorukhan'ın sağ beke geçmesi ve yine bir orta saha oyuncusu olan Necip'in de zorunlu olarak stopere geçmesiyle Medel - Oğuzhan'dan başka alternatifi kalmayan Şenol Güneş, orta sahayı bu iki isme teslim etti.

Hücum hattında da Quaresma ve Ljajic'in yanında son maçlarda olduğu gibi yine Mustafa Pektemek'i oynatan tecrübeli teknik adamın santrfordaki tercihi ise Vagner Love oldu.

Beşiktaş'ta 9 eksik

Beşiktaş, Malmö karşısına sakat ve kadro dışı oyuncular yüzünden oldukça eksik bir kadro ile çıktı. Milli takımlarında sakatlandıktan sonra devreyi kapatan Pepe ve Roco'nun yanı sıra bireysel koşulara yeni başlayan Ryan Babel ve iki hafta önce sakatlanan Caner de kadroda yer almadı. Son dakika sakatlığı yaşayan Gökhan Gönül ve iki haftalık sakatlığının ardından ilk kez dün takım çalışmasında yer alan Jeremain Lens riske edilmeyen diğer oyuncular oldu. Bu altı futbolcuya ek olarak UEFA listesinde olmayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın ile süresiz kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'la birlikte eksik futbolcu sayısı 9'a yükseldi.

Yedek kulübesinde 6 futbolcu

Siyah beyazlı takımda eksik futbolcuların bir hayli fazla olması yedek kulübesini de etkiledi. Eksik esame listesinde A takım seviyesinde sadece 4 futbolcu yer aldı. Bu isimlerden ikisi kaleci Tolga Zengin diğeri de genç futbolcu Fatih Aksoy olurken hamle oyuncusu olarak Şenol Güneş'in elinde sadece Gökhan Töre ve Cyle Larin kaldı. Yedek kulübesinin diğer iki oyuncusu ise altyapı oyuncuları Kartal Yılmaz ile Erdem Seçgin oldu.

Malmö başkanı unutulmadı

Beşiktaş ile Malmö arasında oynanan müsabaka öncesi, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Malmö Başkanı Hakan Jeppsson unutulmadı. 57 yaşında hayata gözlerini yuman Jeppsson için iki takım oyuncuları ve tüm stat saygı duruşunda bulunurken, siyah beyazlı taraftarlar Hakan Jeppsson'ı alkışladı.