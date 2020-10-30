Beşiktaş, Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor müsabakası hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı idmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Topla oyunlar sonrası yapılan 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarının ardından minik kale maç yapıldı.

İdman, yarım sahada oynanan taktik maçının sonrasında gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

İSTANBUL (İHA)