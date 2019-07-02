Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Mahmut Tekdemir'i gündemine aldı. Başakşehir'den eski öğrencisini çok isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, yönetime tecrübeli orta saha oyuncusunun alınması için rapor verdi.

Avcı'nın ısrarıyla girişimlere başlayan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın eski kulübüyle olan ilişkilerini de kullanarak bu transferi bitirmek istiyor. Mahmut'un da yeniden Avcı ile bir araya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 34 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Öte yandan Erzurumspor'un stoperi Lokman Gör için oyuncuyla ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından Lokman ile 3 yıllık sözleşmenin imzalanması bekleniyor. 28 yaşındaki savunmacı, Erzurumspor'la Süper Lig'de 28 maçta 2 gol, 2 asist kaydetmişti.

(Sabah)