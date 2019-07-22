Yaz transfer döneminde şu ana dek yalnızca Tyler Boyd'a imza attırabilen Beşiktaş'la ilgili Portekiz basını ilginç bir iddiaya yer verdi. Ülkede yayım yapan A Bola gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Siyah Beyazlılar, Zamalek'te forma giyen Mısırlı sol kanat oyuncusu Mahmoud Kahraba'yı CD Aves'e kaptırdı.

Haberde 25 yaşındaki futbolcunun yeni kulübüyle sözleşme imzalamak için Portekiz'e geldiği ve transferin çok kısa bir süre içinde açıklanacağı ifade edildi. Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Kahraba, geride kalan sezonda forma şansı bulduğu 29 maçta 11 gol ve 11 asist kaydederek başarılı bir performans sergilemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler