Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş , C Grubu 4. maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak. Borussia Dortmund’a 2-1, Ajax’a 2-0, Sporting Lizbon’a da 4-1 mağlup olan Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal, Avrupa Ligi’ne gitme iddiasını sürdürmek için Sporting deplasmanında şeytanın bacağını kırmak istiyor. Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan Beşiktaş, son sırada yer alıyor. Ajax’a 5-1, Borussia Dortmund’a 1-0 kaybeden ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1’lik skorla alan Sporting ise 3. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş maçı saat kaçta? Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Kasım Çarşamba günü oynanacak Sporting-Beşiktaş maçını Rus hakem Sergei Karasev yönetecek. TSİ 23.00’te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sporting Lizbon-Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Sporting Lizbon: Adan, Reis, Feddal, Coates, Inacio, Palhinha, Luiz, Sarabia, Porro, Goncalves, Paulinho

Beşiktaş: Mert, Necip, Welinton, Montero, N’Sakala, Atiba, Salih, Alex, Ghezzal, Kenan, Larin

Beşiktaş'ta 6 eksik

Portekiz’e 20 kişilik kafileyle giden Siyah-Beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N’Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi. Ek olarak ismi Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmeyen Güven Yalçın da Kara Kartal’ın bu geceki zorlu mücadelesinde süre alamayacak. Sakatlar ve Güven’le birlikte eksik sayısı 6’yı buldu.

Sahne sırası Alex Teixeira’da

Kara Kartal’ın Brezilyalı süperstarı Alex Teixeira; Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi’nin yokluğunda takımın en önemli ismi olarak Sporting karşısına çıkacak. Sambacı, hücum hattında görev yapacak Kenan Karaman ve Cyle Larin ikilisini orta saha hattından destekleyecek. Teknik ekipten sık sık rakip kaleye şut emri alan Teixeira, duran toplarda da meşin yuvarlağın başında olacak. Alex’le birlikte Rachid Ghezzal da Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda takımın kaderini belirleyecek mücadelede ceza alanına yakın oynayıp skor yaratma peşinde olacak.

Cyle Larin görev başına!

Kara Kartal’ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, geçen sezon ortaya koyduğu etkili futbolla Beşiktaş ’a çifte şampiyonluk için önemli katkı yapmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu dönem ise beklenen görüntünün uzağında bir form grafiği sergiledi. Galatasaray derbisinde attığı 2 golle takıma galibiyeti getirerek yıldızını parlatsa da Hatay karşısındaki oyunuyla yine beklentilerin altında kalan Larin, yarın gece Sporting’le oynanacak karşılaşmada takımın en önemli hücum silahı olacak. Michy Batshuayi’nin sakatlığı, Güven Yalçın’ın da Avrupa listesinde olmaması sebebiyle hücum hattındaki yük, Larin’in üzerinde olacak.

Sebastian Coates’e bu kez dikkat!

Devler Ligi’nde İstanbul’da oynanan ve 4-1 sona eren Sporting mücadelesinde Sebastian Coates, korner organizasyonundan 2 gol bulmuştu. Ek olarak benzer pozisyonda bir de penaltıya sebebiyet veren Siyah-Beyazlılar’ın bu kez Arjantinli stopere dikkat etmesi bekleniyor. Ligde geçen hafta oynanan Vitoira mücadelesinde yine aynı duran top organizasyonundan golünü atan Coates, formda bir şekilde Beşiktaş’ın karşısına çıkacak.

Tek galibiyete 31 milyon TL

Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon henüz galibiyet elde edemedi. Takım, bundan dolayı önemli bir gelirden de oldu! Galibiyet başına grup aşamalarında 2.8 milyon Euro (31 milyon TL) kazanılan bir dönemde henüz bu pastadan payını alamayan Siyah- Beyazlılar, kazanıp bu miktarı kasasına koymak istiyor. Yönetim, bu maçın kazanılması halinde bu miktarın yarısını takıma prim olarak dağıtmayı planlıyor.

Avrupa arenasında 228. randevu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Portekiz’in Sporting Lizbon takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 228. mücadelesine çıkacak. Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 227 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 96 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Gözler 14. zaferde!

Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 48. mücadelesini yapacak. Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden Siyah-Beyazlı takım, yaptığı 47 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 25 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Kartal, bu akşam Sporting’i yenip zafer sayısını 14’e çıkarmak istiyor.

Portekiz takımlarını deplasmanda deviriyor!

Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 17 kez karşılaşan Siyah-Beyazlı ekip, bunların sadece 3’ünü kazanabildi. Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı. Bu ülke takımlarına 8 kez mağlup olan Kara Kartal, 6 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Portekiz temsilcilerine 21 gol atan Siyah- Beyazlılar, kalesinde 28 gol gördü. Beşiktaş, zorlu mücadeleden 3 puanla çıkıp Portekiz takımlarına karşı dış saha zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor.