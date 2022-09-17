Süper Lig 'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu akşam İstanbulspor, Beşiktaş 'ı ağırlayacak.

Siyah beyazlılar, geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olan Beşiktaş, 13 puanla ligin 4. sırasında bulunurken, bu sezon lige katılan İstanbulspor ise 4 puanla 16. sırada yer alıyor.

Josef geri dönüyor

MKE Ankaragücü deplasman maçında yaşanan olayların ardından 1 maç ceza alan Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Josef De Souza, İstanbulspor maçında yer alacak. MKE Ankaragücü maçında Sambacı, mücadelenin bitimiyle birlikte sahaya giren ve Beşiktaşlı oyunculara saldıran Sarı-Lacivertli taraftara müdahale etmiş, maçın hakemi Mete Kalkavan tarafından kırmızı kart görmüştü. Yaşanan olay üzerine 1 maç ceza alan ve itirazı reddedilen 33 yaşındaki ön libero hafta içinde basın toplantısı düzenleyerek kendisini güvende hissetmediğini belirtmiş, bu sebeple gelecek sezon Süper Lig'de kalmayı düşünmediğini açıklamıştı.









Valerien Ismael cezalı

Başakşehir maçında kırmızı kart gören ve tribüne gönderilen Beşiktaşlı teknik adam Valerien Ismael, İstanbulspor maçında görev yapamayacak. Ismael yerine İstanbulspor maçında kulübede Adam David Murray yer alacak.

İstanbulspor'dan sakatlık açıklaması

Maç öncesi ise kötü haber İstanbulspor cephesinden geldi. İstanbulspor, Valon Ethemi'nin sağ üst ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmesinden dolayı Beşiktaş maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

24 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu 2 golle İstanbulspor'un en etkili ismi olarak dikkat çekiyordu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Valon Ethemi’nin MR görüntülenmesinde sağ üst ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır.

Oyuncumuz bugün oynanacak Beşiktaş JK maçında forma giyemeyecektir.











