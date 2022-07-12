Beşiktaş , Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını 9 Temmuz Cumartesi günü Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen ile oynamış ve geriden gelip 2-1 kazanmıştı. Siyah-Beyazlılar bugün ikinci sınavına çıkacak ve Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Valerien Ismael yönetimindeki Kara Kartal, Plzen'i mağlup edip 2'de 2 yaparak moral depolamayı amaçlıyor. Karşılaşma, Kara Kartal'ın kamp yaptığı Bad Haring bölgesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Kufsfein Arena Stadı’nda oynanacak.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Viktoria Plzen hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kufsfein Arena Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Beşiktaş - Viktoria Plzen hazırlık maçı bugün oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak. D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Ismael'den yakın takip

Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael kampta oyuncularla yakından ilgileniyor. 46 yaşındaki teknik adam idmanda sık sık oyuncularla bireysel görüşmeler yapıp onlardan beklentilerini aktarıyor, özel idman performansları hakkında görüşüyor. Ismael, dün sabahki idmanda Ghezzal, N'Koudou, Necip, Atiba, Rosier, Weghorst, Cenk ve Muleka ile özel olarak ilgilendi.

Weghorst ile Muleka bireysel çalışmaya devam

Avusturya kampında dün çift idman yapan Beşiktaş'ta kampa 9 Temmuz Cumartesi günü katılan Weghorst ile Muleka'ya özel program uygulanmaya devam ediyor. İdmanın ilk kısmında arkadaşlarıyla beraber kondisyon çalışması yapan ikili, ardından yapılan taktik maçta takımdan ayrıldılar. Muleka ile Weghorst kalan bölümde bireysel program dahilinde çalıştılar.

Josef dünü pas geçti

Kara Kartal'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza dünkü idmanda yer almadı. 33 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kaldığı bildirildi. Josef'in diz ağrıları yüzünden idmana çıkamadığı ve dünü izinli geçirdiği belirtildi. Deneyimli oyuncunun durumu son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı:

17.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:

19.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi:

20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı:

20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)