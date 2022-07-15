Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş , üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Siyah Beyazlılar, ilk hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen'i 2-1 yendi, devamında ise Çek temsilcisi Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Kara Kartal, Avusturya etabında üçüncü ve son hazırlık maçında yine bir Alman takımıyla oynayacak, Mainz 05 ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kufstein Arena'da oynanacak Beşiktaş-Mainz hazırlık maçı bugün oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. D-Smart 77. kanal Smart Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

lk yurt dışı kampına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, tam 36 oyuncuyla çalışmalarını sürdürüyor. Fakat ikinci etap öncesinde bu sayının azaltılması hedefleniyor. Buna göre 20 Temmuz'da İspanya'da gerçekleştirilecek ikinci etap öncesinde kadronun 26 oyuncuya indirilmesi bekleniyor.

Jackson Muleka'ya özel program

Beşiktaş'ın hücum hattına transfer ettiği Jackson Muleka, halen takımla birlikte çalışmalara başlayamadı. Bireysel olarak idmanlara devam eden Kongolu forvetin, önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor. Fakat bu süre içerisinde 22 yaşındaki genç oyuncuya, ekstra çalışmalar verileceği ve en kısa sürede takıma adapte olmasının sağlanacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

17.00 Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı:

17.00 Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:

19.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi:

20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı:

20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)