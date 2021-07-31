Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş , 2. hazırlık maçında Kayserispor'la karşılaşıyor. İlk maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Kara Kartal, Kayserispor'u da geçip 2'de 2 yapmak istiyor. Yaptığı transferlerle dikkat çeken Kayserispor ise Beşiktaş'ı devirip moral depolamanın peşinde olacak. Beşiktaş, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Kayserispor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

31 Temmuz Cumartesi günü Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş ve Kayserispor'un ilk 11'leri belli oldu

Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Mehmet Topal, Nsakala, Josef, Atiba, Salih Uçan, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan Karaman

Doğan Alemdar, Kolovetsios, Majid, Fernandes, Onur, Luckassen, Kvrzic, Carole, Avramovski, İlhan, İbrahim





Beşiktaş'ta bu mücadeleyi yeni gelen Rosier ve Milli Takım'dan dönen Cyle Larin de izliyor.









MAÇ BAŞLADI

3.dakikada Beşiktaş sağ çaprazda serbest vuruş kazandı. Gökhan Töre ortaladı savunma topu uzaklaştırdı.

9.dakikada Kenan Karaman kaleyi denedi ancak şutu auta gitti

















Kenan Karaman göz dolduruyor

Sezon başında Alman ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'tan transfer edilen Kenan Karaman, antrenmanlardaki hırsı ve performansı ile göz dolduruyor. Kısa sürede takıma uyum sağlayan 27 yaşındaki forvet, ortaya koyduğu futbol ile de hocası Sergen Yalçın'ın ve teknik heyetin beğenisini kazandı. Tecrübeli golcünün, ayrıca ekstra idmanlar ile çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Güven Yalçın kararı verildi

Sezonun ilk hazırlık maçında önceki gün Başakşehir ile karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlılar, Güven Yalçın’ın golü ile sahadan 1- 0 galip ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Lecce’ye kiralanan genç futbolcunun yeni sezonda kadroda olup olmayacağı ile ilgili karar verildi. Yeni Malatyaspor’un transfer listesine giren genç golcü ile ilgili son kararı veren Sergen Yalçın, oyuncunun takımda kalmasını istedi.