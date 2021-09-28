Temsilcimiz Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax'la kozlarını paylaşacak. Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal, kritik karşılaşmada 12 oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 46. mücadelesini yapacak. Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu.

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Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Johan Cruyff Arena'da oynanacak Ajax-Beşiktaş maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bugün TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ajax-Beşiktaş ilk 11'ler:

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Gravenberch, Alvarez, Antony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut, Josef, Kenan, Salih, Can, Rıdvan, Batshuayi

Beşiktaş’ta tüm yük Batshuayi’nin sırtında

Ajax deplasmanına birçok eksikle çıkan Beşiktaş’ta tüm yük, Batshuayi’nin sırtında olacak. Belçikalı golcü, hücum hattında ağırlığını maç boyu hissettirip takımını taşımaya çalışacak. Geri bölgeden yeterli desteği alamazsa bireysel yeteneklerini kullanmaktan başka çaresi yok.

Haller’e dikkat!

Fransız golcü, bu sezon 9 mücadelede rakip fileleri 9 kez sarstı. Şampiyonlar Ligi’nde Sporting karşısında elde ettikleri 5-1’lik farklı zafere 4 gollük katkı yaptı. Beşiktaş savunması, Haller’e karşı dikkatli olmak zorunda. 27 yaşındaki futbolcu, boş alan bulduğu an savunmada kırmızı alarm çalar!

Beşiktaş'ta sakatlık kâbusu

Süper Lig ’de oynadıkları Altay mücadelesinde birçok eksikle çıkması sebebiyle İzmir deplasmanından eli boş dönen Beşiktaş , Hollanda ekibiyle yapacağı maç öncesinde de büyük sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları süren; Welinton, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Kevin N’Koudou, Alex Teixeira ve Cyle Larin ile Kovid-19 pozitif olan Javier Montero ve Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan Güven Yalçın, kadroya dahil edilmedi.

Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa’da 4. maç

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında 4 mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın’ın teknik direktörlüğünde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK’a 3-1 mağlup oldu. Söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaştı. Tek maç üzerinden İstanbul’da oynanan karşılaşmada rakibiyle normal ve uzatma süresini 1-1 berabere tamamlayan Beşiktaş, penaltı atışlarında 4-2 geride kalarak organizasyondan elendi. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ise bu sezon yenilgiyle başladı. Siyah-beyazlı ekip, C Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund’a İstanbul’da 2-1 yenildi.