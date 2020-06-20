Beşiktaş maç saatini beklemeye başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 28. haftasında Yukatel Denizlispor ile bugün deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını dün tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı bildirildi.

Pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden idmanın, yarı sahada oynanan taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı. Takım, karşılaşma için dün akşam saatlerinde Denizli’ye gitti ve maç saatini beklemeye başladı.