Spor Toto Süper Lig 'de bu sezon hedefin altında kalan Beşiktaş , Michy Batshuayi'den beklediği verimi alamadı. Gol yollarında yaşadığı bitiricilik sorununu çözmek isteyen Siyah-Beyazlılar, forvet transferi için çalışmalarına başladı.

Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden Trabzonspor 'un eski golcüsü Alexander Sörloth'un, İstanbul’a transferine sıcak baktığı öne sürüldü. Daha önce Türkiye'ye dönmek istemeyen genç futbolcunun, bu kez fikir değiştirdiği, İstanbul kulüplerinde oynamak istediği öğrenildi.

Leipzig satmak istiyor

Beşiktaş'ın da ilgilendiği oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmelerde bu durumun ortaya çıktığı ancak asıl sorunun, Leipzig’in oyuncuyu satmak istemesi olarak kaydedildi.

Sociedad opsiyonu kullanmayacak

Real Sociedad'ta kiralık olarak forma giyen ve 14 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Sörlöth için İspanyol Külübü bu hakkını kullanmayacağını açıkladı.

Kiralık olursa Beşiktaş alacak

Ajansspor'un haberine göre; Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Leipzig'in Alexander Sörloth transferinde kiralık anlaşmaya sıcak bakması durumunda Beşiktaş devreye girerek, anlaşma sağlamaya çalışacak.

Bu sezon 5 gol attı

Bu sezon La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ta kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, 36 karşılaşmada görev aldı. Çıktığı maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandıran Norveçli, 1 defa da takım arkadaşlarına son pası veren isim oldu.



