Beşiktaş, Leipzig ile anlaşırsa Alexander Sörloth'u transfer edecek
Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth için flaş iddia... Norveçli forvetin, İstanbul'da oynamaya sıcak baktığı ve Leipzig'in, oyuncuyu kiralaması durumunda Beşiktaş'ın devreye gireceği kaydedildi.
Spor Toto Süper Lig 'de bu sezon hedefin altında kalan Beşiktaş , Michy Batshuayi'den beklediği verimi alamadı. Gol yollarında yaşadığı bitiricilik sorununu çözmek isteyen Siyah-Beyazlılar, forvet transferi için çalışmalarına başladı.
Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden Trabzonspor 'un eski golcüsü Alexander Sörloth'un, İstanbul’a transferine sıcak baktığı öne sürüldü. Daha önce Türkiye'ye dönmek istemeyen genç futbolcunun, bu kez fikir değiştirdiği, İstanbul kulüplerinde oynamak istediği öğrenildi.
Leipzig satmak istiyor
Beşiktaş'ın da ilgilendiği oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmelerde bu durumun ortaya çıktığı ancak asıl sorunun, Leipzig’in oyuncuyu satmak istemesi olarak kaydedildi.
Sociedad opsiyonu kullanmayacak
Real Sociedad'ta kiralık olarak forma giyen ve 14 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Sörlöth için İspanyol Külübü bu hakkını kullanmayacağını açıkladı.
Kiralık olursa Beşiktaş alacak
Ajansspor'un haberine göre; Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Leipzig'in Alexander Sörloth transferinde kiralık anlaşmaya sıcak bakması durumunda Beşiktaş devreye girerek, anlaşma sağlamaya çalışacak.
Bu sezon 5 gol attı
Bu sezon La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ta kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, 36 karşılaşmada görev aldı. Çıktığı maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandıran Norveçli, 1 defa da takım arkadaşlarına son pası veren isim oldu.