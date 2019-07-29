İlk maçında İspanya'nın Eibar takımına 2-0 mağlup olan Beşiktaş, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Yunanistan takımı Apollon Larissa ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlı takım ikinci maçını kazanarak kampa moralli devam etmek istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın daha çok genç oyunculara şans vermesi bekleniyor. Avcı şans verirse yeni transfer Douglas ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş Larissa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş - Apollon Larissa maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Mücadele SMART SPOR'dan canlı yayınlanacak. Detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Avusturya kampından önce iki hazırlık karşılaşması yapan Beşiktaş, rakipleri Pendikspor'u 2-1 , Kocaelispor'u ise 7-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Dün Avusturya kampında ilk hazırlık maçını yapan Beşiktaş Eibar karşısında 2-0 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek Beşiktaş, burada 2 hazırlık maçı daha oynayacak.

Beşiktaş'ın Avusturya kamp kadrosu

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz,Güven Yalçın, Umut Nayir.