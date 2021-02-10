Beşiktaş, kupada tur için Konyaspor karşısında

Siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Rizespor’u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Konyaspor ise Gaziantep’i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı.

Beşiktaş, kupada son olarak 2017-2018 sezonunda yarı final oynamıştı.

Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen siyah-beyazlı takım, sahasındaki maçtan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Kadıköy’deki karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sahadan çekilen Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonunun kaldığı yerden oynanmasına karar verilen maça çıkmamıştı. Beşiktaş, hükmen 3-0 mağlup sayılarak kupaya veda etmişti.

Fenerbahçe maçına çıkmadığı gerekçesiyle 2018-2019 sezonu için kupadan men cezası alan Beşiktaş, geçen sezon ise son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a elenmişti.

Beşiktaş, hafta içinde Süper Lig’de konuk ettiği Konyaspor’u 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takım, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise rakibine deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

AA