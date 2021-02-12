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Beşiktaş kupada 4 yıl sonra son 4'te

Yarı finalde Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş 2010-2011 sezonunda o zamanki adıyla Büyükşehir Belediye'ye penaltılarla üstünlük kurup kupayı almıştı.

12 Şubat 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Beşiktaş kupada 4 yıl sonra son 4'te

2017-2018 sezonundan sonra da kupada yarı finale çıkan Kara Kartal o yıl Şenol Güneş'in başına tribünden atılan cisim nedeniyle tekrarlanan Fenerbahçe rövanş maçına çıkmadığı için hükmen mağlup olup elenmişti. Siyah-Beyazlılar bir sene sonra da cezası nedeniyle kupaya katılamamıştı. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın da teknik adamlık kariyerinde ikinci kez yarı final gördü. 8 farklı takımda görev alan Yalçın 2014-2015 sezonunda Sivas ile yarı finalde Galatasaray'a iki maç sonunda elenmişti.

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