2017-2018 sezonundan sonra da kupada yarı finale çıkan Kara Kartal o yıl Şenol Güneş'in başına tribünden atılan cisim nedeniyle tekrarlanan Fenerbahçe rövanş maçına çıkmadığı için hükmen mağlup olup elenmişti. Siyah-Beyazlılar bir sene sonra da cezası nedeniyle kupaya katılamamıştı. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın da teknik adamlık kariyerinde ikinci kez yarı final gördü. 8 farklı takımda görev alan Yalçın 2014-2015 sezonunda Sivas ile yarı finalde Galatasaray'a iki maç sonunda elenmişti.