Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Ülkü, Fabrice N'Sakala'nın durumuyla ilgili Gaziantep Fk maçı sonrası açıklama yaptı.

Gerekli testleri daha önce yaptıklarını söyleyen Ülkü, "Oyuncumuzun da bu değerlendirmesi yazın zamanda yapılmıştı. Birçok faktör bu sıkıntıya sebep olabiliyor. Bunun içinde hava koşullarının getirdiği faktörler de var, bu hava koşullarında çok yüksek performans beklentisinin getirdiği faktörler de olabiliyor, zaman zaman oyuncular bu tip problemler yaşayabiliyor. Umuyoruz ki spor hayatının geleceğiyle alakalı herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Şimdilik ilk düşüncemiz geceyi burada geçirmesi yönünde" dedi.

Oyuncunun geceyi Gaziantep'te geçireceğini kaydeden Kerem Ülkü, "Yarın kararımızı vereceğiz, ona göre oyuncumuzu en kısa sürede İstanbul'a sevk edeceğiz" diye konuştu.

Necip Uysal'ın ilk yardım müdahalesi için de ülkü, "Bu tip ani durumlarda aslında en yakın kişinin oyuncuya ya da hastaya doğru müdahele etmesi sorun yaratmaz. Necip de o sırada oyuncunun kustuğunu görüp hava yolunun açık kalmasını sağlamak için oyuncuya uygun pozisyonu vermeye çalıştı. Biz de bir kaç saniye içinde olay yerine gittik. Hava yolunun açılması gerekiyordu. Onu yaptık. Çok şükür büyük bir badire atlattık" ifadelerini kullandı.