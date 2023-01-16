Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, ​Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında deplasmanda karşılaştıkları Konyaspor maçının sonuna 4 dakika ilave edilmesini eleştirdi. Dün oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının sonuna eklenen 10 dakikaya da tepki gösteren Kocadağ, "Ekstra uzatma dakikalarından epey rahatsızız" diyerek şunları söyledi:

"Son maçlardaki uzatma sürelerinden dolayı epey rahatsızlık yaşıyoruz. Konyaspor maçının çıkışında da söyledim; maçın ilk yarısında 3, ikinci devrede 4 dakika olmak üzere toplam 7 dakikalık uzatmaya bir anlam veremedik. Bunu tayin edenlerin kronometrelerinde bir sorun mu var? Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler. Bunun da takipçisi olacağız. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında oynanmayan süre olarak 10 dakika gösterildi, açıkçası bunu yadırgadık. Ne VAR'a gidildi, ne de bu süreyi gerektirecek maç içinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Hayret ediyoruz."

Süper Lig'de son 5 haftada oynanan maçlar sonunda Beşiktaş'ın maçlarında ortalama 5.2 dakika uzatma eklenirken, Galatasaray maçlarında 9,5 dakika, Fenerbahçe maçlarında ise 8.4 dakika uzatma eklendi. Trabzonspor maçına eklenen süre de 7.8 oldu.





Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)



