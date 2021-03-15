Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından ve kulübün futbol akademi antrenörü Yasin Sülün’ün babası Tümen Sülün’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Siyah Beyazlı kulüpten paylaşılan mesajda, "Futbol akademimizin antrenörü Yasin Sülün ile masörü Mehmet Sülün’ün babası Tümen Sülün’ün vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tümen Sülün’ün cenazesi, yarın saat 12.00’de Rumeli Kavağı Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Rumeli Kavağı Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.