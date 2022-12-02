Engelli vatandaşları tekerlekli sandalye basketbolu ile tanıştırmak ve spor yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen projenin tanıtımı "Engeller Bizi Durduramaz" adıyla Vodafone Park Stadı'nda yapıldı. Tanıtıma Başkan Ahmet Nur Çebi, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç ve yöneticiler katıldı.

Başkan Çebi tanıtımda yaptığı konuşmada "Engeller bizim beynimizde ve bu gerçeği de buradaki sporcularımız yaptıklarıyla, başarılarıyla kanıtlıyorlar. Engeller kimseyi durduramaz, biz onlara engel olmayalım yeter. İnsanın beyninin isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak yine bir ilk imza attıklarını belirten Ahmet Nur Çebi, "Engelli kardeşlerimiz bizlerden çok daha güçlüler. Dozajı kaçırmamak kaydıyla hırs bir ilaç gibi faydalıdır. Bize verdiğiniz değer için sporcularıma teşekkür ediyorum. Beşiktaş Kulübü 20 sene önce her zaman ilkleri yapan bir kulüp olarak engelli kardeşlerimizle yol yürümeye karar vermiştir ve son derece de başarılı olmuştur. Ülkemizdeki bedensel engelli sporu için bir kez daha elimizi taşın altına koymak istedik ve 20 yıl önce olduğu gibi yine bir ilke imza atıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nün bu inancı sayesinde Türk sporunda ilk kez 'bedensel engel' kavramıyla 'şampiyonluk' hikayesi bir araya geldi. Şimdi aynı vizyonla devam ederek Türkiye genelinde var olan alt yapı sorununu çözmek için bir adım atacağız. Bu proje ile Bedensel Engelli Vatandaşlarımıza ulaşarak onları spora teşvik edeceğiz" diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç ise "Göreve geldikten sonra altyapı kurmak için çalışmalara başladık. Zaman içinde anladım ki altyapı sadece kendi takımımız özelinde değil tüm Türkiye için bir ihtiyaç. Ortopedik engelli kardeşlerimize dokunmak çok önemli. Daha geniş ölçekli düşünmeye karar verdik. Her 8 kişiden biri engelli. Gelişmiş ülkelerde engelliler hayatın ve sporun içerisinde daha çok yer alıyor. Beşiktaş olarak asıl hayalimiz engelli bireyleri tekerlekli sandalye basketbol takımıyla tanıştırmak. Bu insanların hayatına dokunma fikri hepimizi heyecanlandırıyor. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, bedensel engelli arkadaşlarımıza evde ya da parkta yapabilecekleri çok basit hareketler ile kondisyonlarını da artırarak basketbolu öğreteceğiz. Bu sosyal sorumluluk projesinin öncülüğünü tekerlekli sandalye basket takımımız yapacak. 20 sene önce takımımız kuruldu. Bu süreç içinde birçok takıma ilham verdi ve başarılara imza attı" dedi.

Toplantının son bölümünde başkan Ahmet Nur Çebi kampanya tişörtünü giyerek, tekerlekli sandalyeye oturdu ve poz verdi. Başkan Çebi ve basketbolcuların toplu fotoğraf çekilmesiyle toplantı sona erdi.

DHA