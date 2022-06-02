Beşiktaş 'ta yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda kadrosuna takviye yapacak olan Kartal'da scout ekipleri de listesini belirledi. Siyah-beyazlılarda izleme ekibi, Konyaspor 'dan 18 yaşında stoper Yaşar Kavas ve 17 yaşındaki kaleci Mehmet Erdoğan'ı takip ediyor.

Yaşar Kavas kimdir?

15 Ocak 2004 doğumlu Yaşar Kavas; stoper pozisyonunda görev almaktadır. Bu sezon Konyaspor U-19 takımında 32 maçta oynayan Yaşar, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

U-18 Genç Milli Takımı'nda da forma giyen Yaşar Kavas'ın yeşil-beyazlı takımla Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

Mehmet Erdoğan kimdir?

4 Tem 2004 doğumlu olan Mehmet Erdoğan kaleci olarak görev almaktadır. Bu sezon Konyaspor U-19 takımında 26 maçta oynayan Mehmet kalesinde 19 gol gördü.

U-18 Genç Milli Takımı'nda da forma giyen Mehmet Erdoğan'ın yeşil-beyazlı takımla Haziran 2024'e kadar mukavelesi bulunmaktadır.

Ajansspor







