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Beşiktaş, Konyasporlu Mehmet Erdoğan Ve Yaşar Kavas'ı yakından takip ediyor

Beşiktaş'ta izleme ekibi düğmeye bastı. Kartal'ın scoutları Konyaspor'dan Yaşar Kavas ve Mehmet Erdoğan'ı takip aldı.

02 Haziran 2022, Perşembe 12:29 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Konyasporlu Mehmet Erdoğan Ve Yaşar Kavas'ı yakından takip ediyor

Beşiktaş 'ta yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda kadrosuna takviye yapacak olan Kartal'da scout ekipleri de listesini belirledi. Siyah-beyazlılarda izleme ekibi, Konyaspor 'dan 18 yaşında stoper Yaşar Kavas ve 17 yaşındaki kaleci Mehmet Erdoğan'ı takip ediyor.

Yaşar Kavas kimdir?

15 Ocak 2004 doğumlu Yaşar Kavas; stoper pozisyonunda görev almaktadır. Bu sezon Konyaspor U-19 takımında 32 maçta oynayan Yaşar, 2 kez rakip fileleri havalandırdı. 

U-18 Genç Milli Takımı'nda da forma giyen Yaşar Kavas'ın yeşil-beyazlı takımla Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

Mehmet Erdoğan kimdir? 

4 Tem 2004 doğumlu olan Mehmet Erdoğan kaleci olarak görev almaktadır. Bu sezon Konyaspor U-19 takımında 26 maçta oynayan Mehmet kalesinde 19 gol gördü. 

U-18 Genç Milli Takımı'nda da forma giyen Mehmet Erdoğan'ın yeşil-beyazlı takımla Haziran 2024'e kadar mukavelesi bulunmaktadır.

Ajansspor


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