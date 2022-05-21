Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Avrupa'ya gitme hedefinden sapan ve bir iddiası kalmayan Beşiktaş , kapanışı evinde yapıyor. 58 puanla 3. 7. sırada yer alan Kara Kartal, sezonun son maçında Konyaspor'u ağırlayacak. Valerien Ismael'in öğrencileri, rakibini devirip Vodafone Park’ta binlerce taraftarları önünde sezonu 3 puanla kapatmak istiyor. İlhan Palut yönetiminde sezonun flaş takımı olan ve 67 puanla 3. basamakta bulunan Konyaspor ise zorlu deplasmanda kazanıp kapanışı moralli yapmayı hedefliyor.

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Konyaspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş - Konyaspor muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Emre, Serdar, Montero, Umut, Kenan, Atiba, Nkoudou, Ghezzal, Emirhan, Larin, Batshuayi

Konyaspor: Sehic, Barış, Musa, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Endri, Oğulcan, Michalak, Bytyqi, Cikalleshi

İç sahada istikrar sorunu!

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, göreve başladıktan sonra Siyah-Beyazlı taraftarların karşısında 3 iç saha maçına çıktı. Fransız teknik adam, bu maçlarda birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. İlk maçında Aytemiz Alanyaspor’u 4-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa’ya ise 3-0 mağlup oldu. Ismael’in idare ettiği Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta ise 1-1 berabere kaldı.

Kara Kartal’da eksik çok

Göztepe maçında kırmızı kart gören Josef de Souza ve Valentin Rosier, bugün oynanacak Konyaspor maçında görev yapamayacak. Siyah- Beyazlı takımda tedavileri süren Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz’ın yanı sıra dün sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Welinton Souza’nın Konyaspor karşısında görev yapması beklenmiyor.

Konyaspor’la 42. randevu

Kara Kartal, bu akşam Konyaspor’la tarihinde 42. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 41 karşılaşmanın 23’ünü kazandı, 12’sinde berabere kaldı, 6’sını yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş’ın 80 golüne, Konyaspor 38 golle karşılık verdi. Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta İttifak Holding Konyaspor evindeki karşılaşmayı 1-0 kazandı.

20 maçta 9 zafer var

Siyah-Beyazlılar, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor’u son 20 maçın 9’unda mağlup etti. Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan Siyah- Beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı. Bu arada iki takım arasındaki 41 lig maçının 15’inde Konyaspor, 5’inde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.