Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Ligin 28. haftasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda topladığı 47 puanla 5. sırada bulunuyor. Beşiktaş Denizlispor maçından sonra galibiyet serisini bu maçla devam ettirmek istiyor. Ligde 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgiyle 27 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor ise 16. sırada yer alıyor. Konyaspor ise Beşiktaş deplasmanında puan arayacak.

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İç sahada son 3 maçta 4 puan

Beşiktaş, evindeki son 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. Vodafone Park'ta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Yeni tip koronavirüsten dolayı ara verilen ligde uzun süre ilk maçını evinde oynayan Beşiktaş, evindeki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını 2-1 mağlup tamamladı. Beşiktaş, evindeki son 3 maçta 4 puan toplayabildi. Bu 3 maçta 5 gol yiyen siyah-beyazlılar, 5 gol attı.

Atiba 200. maçına çıkacak!

Beşiktaş'ın istikrarlı futbolcusu Atiba Hutchinson, yarınki karşılaşmada oynaması halinde siyah-beyazlı formayla 200. lig maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekibe 2013-2014'te transfer olan 37 yaşındaki futbolcu, 199 lig maçında görev aldı. Beşiktaş'ın en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncusu unvanını elinde bulunduran Hutchinson, 199 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

7 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens, yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Vida ve Boateng oynayabilecek!

Sakatlıkları nedeniyle Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer alamayan Domagoj Vida ve Kevin-Prince Boateng, takımla çalışmalara başladı. Her iki oyuncu, yarınki karşılaşma için teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekleyecek.

Beşiktaş ile Konyaspor 38. maça çıkıyor!

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, 26 Haziran Cuma günü yapacakları maçla lig tarihinde 38. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, geride kalan 37 karşılaşmanın 21'ini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 75 golüne, rekabetteki son 7 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Beşiktaş son 16 maçta 7 kez kazanabildi

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 16 lig maçının 7'sini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi. Bu arada iki takım arasındaki 37 lig maçının Konyaspor 13'ünde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

Beşiktaş'ın evindeki maçlar

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 18 maçtan 14'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti. Evinde Konyaspor'a 45 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 12 gol gördü, sahasında son 4 randevuda puan kaybetmedi. Geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş son dakika golüyle 3-2 kazandı. Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş'tan tarihi fark

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.