Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Avrupa'ya gitme hedefinden sapan ve bir iddiası kalmayan Beşiktaş , kapanışı evinde yapıyor. 58 puanla 3. 7. sırada yer alan Kara Kartal, sezonun son maçında Konyaspor 'u ağırlayacak. Valerien Ismael'in öğrencileri, rakibini devirip Vodafone Park’ta binlerce taraftarları önünde sezonu 3 puanla kapatmak istiyor. İlhan Palut yönetiminde sezonun flaş takımı olan ve 67 puanla 3. basamakta bulunan Konyaspor ise zorlu deplasmanda kazanıp kapanışı moralli yapmayı hedefliyor.

Beşiktaş - Konyaspor maçı 11'leri:

Beşiktaş: Emre, Serdar, Necip, Montero, Kenan, Can, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı, Adil, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner, Amilton, Rahmanovic, Cikalleshi

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Konyaspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.