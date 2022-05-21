Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (11'ler belli oldu)
Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak. Siyah Beyazlılar, rakibini devirip Vodafone Park’ta binlerce taraftarları önünde sezonu 3 puanla kapatmak istiyor. 3. sırada yer alan Konyaspor ise zorlu deplasmanda kazanıp kapanışı moralli yapmayı hedefliyor. Beşiktaş - Konyaspor maçının 11'i belli oldu.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Avrupa'ya gitme hedefinden sapan ve bir iddiası kalmayan Beşiktaş , kapanışı evinde yapıyor. 58 puanla 3. 7. sırada yer alan Kara Kartal, sezonun son maçında Konyaspor 'u ağırlayacak. Valerien Ismael'in öğrencileri, rakibini devirip Vodafone Park’ta binlerce taraftarları önünde sezonu 3 puanla kapatmak istiyor. İlhan Palut yönetiminde sezonun flaş takımı olan ve 67 puanla 3. basamakta bulunan Konyaspor ise zorlu deplasmanda kazanıp kapanışı moralli yapmayı hedefliyor.
Beşiktaş - Konyaspor maçı 11'leri:
Beşiktaş: Emre, Serdar, Necip, Montero, Kenan, Can, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin
Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı, Adil, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner, Amilton, Rahmanovic, Cikalleshi
Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Konyaspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.