Beşiktaş Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Teknik direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (20 Mayıs) saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Beşiktaş'tan 19 Mayıs kutlaması

Beşiktaş Futbol Takımı, antrenman öncesinde Türk bayrağı etrafında toplanarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Konyaspor ile evinde oynayacağı maç için BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde, ay-yıldızlı bayrak etrafında bir araya gelerek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.